動視暴雪在巴塞隆納投資開設工作室 兌現歐盟批准微軟收購承諾

動視暴雪 (ATVI-US) 表示，其開發《使命召喚》的工作室將在巴塞隆那開設工作室，以兌現歐盟於 5 月批准微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購該公司後投資歐洲的承諾。

這家美國公司周三 (28 日) 表示，其遊戲開發商 Infinity Ward 將加入其位於西班牙城市的 Digital Legends 手機遊戲部門。Infinity Ward 是這款熱門第一人稱射擊遊戲的開發商。

由於英國阻止微軟收購動視暴雪，促使在英國 Guildford 和 Warrington 設有工作室的動視表示將「重新評估」在英國的擴張計畫。

相較之下，該公司表示，在該收購案獲得歐盟批准後，它將「實質地擴大」在歐盟的投資和人力。

微軟和動視暴雪正與大西洋兩岸的反壟斷監管機構展開鬥爭以達成這筆交易，這是電子遊戲領域史上規模最大的一筆交易。

動視暴雪 CEO 科蒂克 (Bobby Kotick) 和微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 將於周三在舊金山法庭作證，敦促法官允許合併。

正在尋求阻止該交易的聯邦貿易委員會 (FTC) 希望暫時停止該交易，以便內部法官對此案做出裁決。

微軟正在動視暴雪的「積極」支持下對英國的否決提出上訴。

這家還擁有《糖果粉碎傳奇》和《魔獸世界》系列作品的遊戲公司今年 4 月表示，交易受阻後，英國工作室「顯然已經停止營業」。

該公司周三表示，正在密切關注歐盟，以擴大其工作室據點。

它在網路貼文中指出，「我們有充分理由這麼做：歐洲在全球遊戲、尤其是移動遊戲的發展中發揮關鍵作用，並且由於充足的技能、雄心和政府支持，期望歐洲大陸的開發商維持這股動能並非沒有道理。」