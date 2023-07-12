華為擬在年內重返5G市場 明年初推新機

路透周三（12 日）引述 3 家知悉中國智慧手機產業的第三方技術研究公司報導，中國科技大廠華為計劃在今年底前重返 5G 智慧手機產業，這意味著在美國銷售禁令導致其消費電子業務重創之後，華為將捲土重來。

3 家研究公司認為，華為應該能夠利用自身在半導體設計工具方面的進步以及中芯國際 (00981-HK) 的晶片製造技術，在中國採購 5G 晶片。華為今年可能生產 5G 版旗艦機型 P60，新機可能在明年初推出。

其中一間研究公司預計, 華為將採用中芯國際的 N+1 製造技術, 但由於可用晶片的良率預估低於 50%，5G 手機出貨量將限制在 200 萬至 400 萬台左右。另有研究公司預估出貨量可能達到 1,000 萬台。

華為一度與蘋果公司及三星電子競爭全球最大手機製造商的地位，直至美國自 2019 年起推出多輪限制措施，切斷華為獲得生產最先進機型所必需的晶片製造工具的管道，此後，華為僅使用庫存晶片銷售有限批次的 5G 機型

報道指出，華為近年來一直處於「生存」模式，其消費者業務營收曾在 2020 年達到峰值人民幣 4,830 億元，一年後卻暴跌近 50%。倘若成功重返 5G 手機市場，將象徵華為的一場勝利。