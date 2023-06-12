華為展現信心！把今年手機出貨量目標上修至4,000萬支

供應鏈人士表示，中國華為近期已把今年手機出貨量目標上修至 4,000 萬支，遠高於原本的 3,000 萬支級別，代表華為對今年手機出貨有信心，有望帶旺供應鏈業績。

據《中國證券報》報導，去年華為的手機出貨量為 2,800 萬支，而供應鏈人士表示，華為近期已把今年手機出貨量目標上修至 4,000 萬支。

《IT 之家》則報導，這並非市場首度傳出華為調高今年手機出貨量目標的消息。上月就有供應鏈人士表示，華為已經上調今年全年手機出貨目標，預估全年出貨量將達 4,000 萬支，高於原定的 3,700 萬支。

這也意味著華為是目前大環境下唯一一家上修出貨目標的手機製造商，其他主流手機品仍在砍單，甚至是蘋果 (AAPL-US) 。

今年 3 月至 4 月，華為在一個月內連發三款手機，包括 P60 高階旗艦手機、Mate X3 折疊機、nova11 中階旗艦手機。業界人士認為，今年華為有望恢復正常新品發布節奏。

中航證券說，華為即將在下半年發布的 Mate60 系列，有望再次成為市場關注焦點，並帶動華為手機供應鏈漸進式回暖。

IDC 數據顯示，今年第 1 季全球智慧手機出貨量為 2.7 億部，較去年同期下降 15%。浦銀國際認為，第 2 季手機出貨量依然面臨下行壓力，行業需求持續顯露疲態，但第 3 季智慧手機行業可望開始出現溫和復甦，期待第 3、4 季度能看到手機行業需求回升，浦銀國際對下季出貨量保持謹慎樂觀態度。