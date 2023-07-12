過去一年全球企業淨債務水平創新高 未來借款意願恐降

英國資產管理基金駿利亨德森 (Janus Henderson) 周三 (12 日) 發布報告表示，過去一年全球企業淨債務水平創下歷史新高，不過，利率上升可能進一步削弱企業對新融資的興趣。

駿利亨德森年度企業債務指數顯示，按固定匯率計算，2022/2023 年新增淨債務增加 4560 億美元或 6.2%，使未償淨債務達到 7.8 兆美元，超越 2020/2021 年疫情最嚴重時期的高峰。

上述指數監測了全球 933 家大型上市非金融公司。其中，美國電信商 Verizon(VZ-US) 首次成為負債最多的公司，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 則是現金儲備最充裕的公司。

駿利亨德森指出，淨債務增加的五分之一與 Alphabet 和 Meta(META-US) 等公司使用大量現金儲備有關。

不過，固定收益組合經理 James Briggs 表示，債務上升的情況還不至於到讓人擔心的地步，按固定匯率計算，總債務增幅仍控制在 3%。

雖然目前企業信用品質良好，但駿利亨德森認為未來仍有下滑可能，速度取決於就業市場和服務業的韌性，且利率上升恐怕也會削弱企業的借貸意願。按固定匯率計算，預估 2023/2024 年淨債務將下滑 1.9%，至 7.65 兆美元。

報告指出，升息的滯後效應，意味著企業在借貸成本上還沒有感受到嚴峻影響，主要仰賴固定利率債券作為融資來源的美國公司，迄今仍受到相對保護，集體利息支出與去年持平。

相較之下，歐洲有更多企業仰賴銀行貸款作為融資來源，尤其是中小企業，這些貸款通常採用浮動利率，因此當地企業已漸漸感受到緊縮周期帶來的壓力，按固定匯率計算，歐洲企業的融資成本增加了六分之一。