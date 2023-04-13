美通膨降溫3月CPI年增5.0%，OECD對通膨現狀整理：只有美國真正趨緩！

一、美通膨降溫 3 月 CPI 年增 5.0%

美國勞工部昨晚公布，3 月 CPI 年增 5.0%，低於 2 月年增 6%，並創下 2021 年 5 月以來新低；其中蛋價大跌 11%，寫下 1987 年來最大跌幅，且是連續第二個月下跌，食品通膨也放緩。

扣除能源和食品後的核心 CPI 年增 5.6%，符合市場預期，但比 2 月多了 0.1 個百分點，暗示部分商品和服務價格壓力依舊居高不下，核心 CPI 自去年 9 月以來首度回升。

但同一天聯準會釋出的會議紀要顯示，官員們一致認為通膨仍然過高，並預計銀行危機將導致今年經濟衰退，今年晚些時候將開始出現溫和衰退。

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二、OECD 對通膨現狀整理：只有美國真正趨緩

目前美國通膨確實出現趨緩的趨勢，只是趨緩力度不是 FED 官員期待看到的樣子，但是趨緩也讓市場開始期許停止升息甚至降息的出現，只是或許這個世界未必如同市場所認知一樣，因為其實各個市場通膨趨緩程度是完全不同的。從下圖就可以知道，其實美國現在的通膨真的不是特別嚴重，因為歐洲普遍都比美國嚴峻，尤其是能源部分。

當我們細分到總體、食物、能源以及核心時，更可以清楚看到美國通膨趨緩的一枝獨秀，美國的下降速度也遠遠高於歐洲，核心通膨更是如此，歐洲還在上升而美國卻已經穩定下滑。

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三、美國 CPI 預測

美國通膨的確進入趨緩的趨勢，而最重要的房屋方面，通常有一年滯後的效果，現在正是開始趨緩的時候，而六月則會是快速下滑的階段，因此 3 月 CPI 確實較前值低；近期 OPEC + 的減產雖然帶動石油價格上漲，但是以年增率的角度來看，依然是數十百分比的下降。

但是這樣會讓 FED 決定不再升息嗎？可能需要更多份報告都有一樣的趨勢才會讓 FED 決定暫停升息，而本周的 CPI 報告，這個數量可能不足以讓他們下定決心。

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