商用民航機座椅複合材料需求夯 波力獲認證、拓凱求成長

商用民航客機需求隨著疫情解封成長中，複合材料廠也在積極搶進供應鏈，波力 - KY(8467-TW) 今 (11) 日發布重大訊息指出，波力 - KY 取得法國空中巴士公司認證，即將正式跨入成為全球航太產業複材專業供應商；而原即為波音及空巴座椅複合材料供應鏈的拓凱 (4536-TW) 則在追求成長，預計挑戰 33.33% 的供應成長幅度。

波力 - KY 指出，波力集團 4 年前與漢翔 (2634-TW) 獨家複材製品專案項目業務合作，於台中大里設立航太級複材研發中心，專注於飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發，雙方努力無間深度耕耘，遂於 2022 年 4 月通過取得 AS9100D 航太品質系統認證，今年 7 月初法國空中巴士要求波力集團登錄 NCAGE 倉儲系統料件的編碼 (SPUH2)，啟動飛機次結構件的訂單移轉作業流程，波力集團即將正式跨入成為全球航太產業複材專業供應商，在台灣並獨家與漢翔航空合作供應法國空中巴士複材次結構件的商業長期合作

波力 - KY 指出，商用民航客機需求穩健成長下，未來 20 年有 4-4.2 萬架新飛機市場需求，另每隔 6 年飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求使用量，看好市場的發展

已供應波音及空巴座椅複合材料供應鏈的拓凱指出，商用民航客機艙內座椅包括椅背的碳纖維複合材料及鋁合金材料兩大面向，拓凱目前是波音及空巴座椅碳纖維複合材料供應鏈的認證供應商，供貨長達 10 年以上，以整體航太區塊而言，占拓凱營收比重的 2-3%，同時，拓凱也供應其他複合材料航太零組給漢翔。

拓凱指出，對商用民航客機座椅碳纖維複合材料方面，目前集中於中國大陸廈門廠生產，對波音及空巴的商用民航客機座椅碳纖維複合材料年供應約 6 萬座的使用量，在市場需求成長及擴充產能配合之下，預估將力拼年供應達到 8 萬座的使用量，換算成長幅度約 33.33%。

拓凱指出，以目前的空巴及波音公司接單量來看，空巴接單 7000 架、波音接單 5000 架，不含改艙換座椅的數目，合計新機艙內座椅需求約 210 萬座，如以分 10 年交機計算，等於每年有高達 21 萬座的新機艙內座椅需求，拓凱以目前年供應約 6 萬座的使用量，預計向 8 萬座的供應量衝刺。

至於明安 (8938-TW) 的部分，公司表示目前則專注於汽車的包括車輪圈複合材料零組件開發及認證，並不涉及航太事業。

至於漢翔的積極態度，並協助台廠取得航空供應鏈的認證，業界人士則指出，這主要是因漢翔除了在國機國造的使命之外，也朝打造自己成為民用航空客機整座座椅合格供應而努力。