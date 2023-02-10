拓凱營運動能強勁 1月營收創同期新高、年增3成

碳纖維複合材料廠拓凱 (4536-TW)去 (2022) 年營運超越預期，並在前三季賺回兩個股本，每股純益達 20.4 元，拓凱今年對航空、運動休閒及醫療三大應用的成長持正面看法，今 (10) 日公布 1 月營收 10.41 億創同期新高，年增 30.36%。

拓凱 2023 年 1 月營收爲 10.41 億元，月增 14.16%，年增 30.36%。

拓凱 2022 年全年營收 109.65 億元，創新高，年增 26.16%，連續 2 年營收成長超過 2 成，2022 年前三季營收 80.28 億元，稅後純益 18.53 億元，年增 2.23 倍，每股純益 20.4 元。

目前包括車架等自行車零組件營收占拓凱營收比重達 40-50%，目前在廈門、台灣中科園區及越南平陽省都有設廠，並在擴充產能中，其中，以新設越南平陽廠的發展空間最大。越南平陽廠在 2019 年購地，去年初步進入試量產，預估今年正式量產後，將占拓凱自行車零組件營收的 20%，同時，越南平陽廠也預留擴充產能空間，待進一步擴充後，占拓凱自行車零組件營收比重可達 40-50%。

至於安全帽產品方面，占拓凱營收比重約 20-25%，最新的發展方向爲結合藍牙等裝置的進入智能化發展，新產品已有出貨實績；在球拍業務上，拓凱配合客戶的新開發籠式網球拍市場需求，已建立年產 10 萬支的生產線，未來將視訂單成長，再投資另一個 10 萬支產能的生產線。

隨著各國邊境陸續解封，全球航空商務及旅行明顯復甦，飛機座椅等航空內裝產品訂單需求也穩步回升，拓凱看好未來需求成長。

同時，拓凱也正對在台灣中科后里一期新廠及中國廈門后溪園區二期新廠，進行擴充中，拓凱主管指出，拓凱台中中科后里新廠基地面積 5.1 萬平方公尺 (約 1.54 萬坪)，第一期投資 1 億美元，新建工程總面積計 7 萬平方公尺 (約 2.12 萬坪)，預計明年第四季竣工，2024 年下半年部分產線開始投產。

拓凱中科后里新廠初期規劃生產自行車零組件及微量射出等產品，年產值可達 1 億美元以上，未來逐年成長，後續將擴大至熱塑型與熱固型複材相關技術，可應用於航空、醫材與電子產品等。