〈美時展望〉今年全年營收有望上修 下一步轉型新藥特殊藥廠

美時 (1795-TW) 業務版圖從亞洲擴展到全球後，下一步要轉型成新藥特殊藥廠，透過授權引進與合作開發新藥模式，除了有望帶動今年營收上修外，2025 年將再邁大步。

美時目前營運策略為「2X2」，分別為兩個市場拓展策略與兩個產品發展策略。副總經理沈燁今 (11) 日表示，產品發展策略是要進一步把困難學名藥廠，轉型成加入新藥元素的特殊藥廠，並透過四大方式執行。

沈燁說明，第一是收購品牌藥，主要是打開新市場的敲門磚，拓展新興用藥領域；第二、與其他公司合作開發 505b2 新藥；第三、取得新藥授權與銷售權利；第四、授權引進生物相似藥。

其中，合作開發 505b2 新藥方面，美時多著墨在已經執行到後段臨床試驗的案子，日前就與美國 NRx 製藥公司 (NRXP-US) 合作開發自殺傾向躁鬱症用藥。該新藥正在執行二期臨床試驗，預計明年第一季公布臨床結果，若一切順利，會以突破性療法方式明年第四季展開三期臨床、2025 年取得數據。

沈燁表示，光是美國就有 700 萬人患有躁鬱症，且半數以上曾嘗試自殺，加上目前沒有針對躁鬱症有已核准的治療藥物，潛在市場需求可觀，若此新藥研發進展順利，美時營運規模將進一步跳升。

沈燁進一步說，由於原廠藥、品牌藥毛利率可以達到 80-90%，未來將透過四大方式提升新藥營收比重；中長期目標是讓既有學名藥與新藥營收占比各半，獲利模式更朝新藥廠靠攏。

至於既有藥物進展，沈燁提到，血癌用藥 Lenalidomide 預計本季會出貨，第四季尚無法確定會不會出貨，需視銷售端明年的規畫，不過血癌用藥到 2025 年前仍是公司主要發展重點。

法人認為，雖然血癌用藥下半年目前看來只會出貨一次，不過戒毒癮藥仍維持一定市占且尚未出現新的競爭者；整體來看，未來月營收 10 億元將是低標，全年營收年增福有望上修，高於原先預期的 7-10%。