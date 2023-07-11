【投資懶人包】小資族要如何存到一桶金？市場人氣精選ETF報酬率一覽

經濟獨立是每個人財務自主的第一步，尤其是台灣女性相對其他歐亞地區特別明顯展露經濟獨立意識。根據富達國際《2022 年全球女性投資理財調查》最新資料統計，台灣地區高達 72% 的女性認為自己屬於經濟獨立一族，在七大調查區域中位居第一，其次是中國大陸 69%、香港 59%、新加坡 46%、英國 45%，接下來我們以市場人氣 ETF 為例，來看看如何存到第一桶金！

一、設定第一桶金的目標

一桶金到底是多少呢？一般來說 100 萬被認為是年輕人在 30 歲前的財務目標，不過根據每個人的家庭、環境背景不同，第一桶金的目標數字可以用其他方法計算，降低目標達成的難度，比如「月薪 x 12 個月」，也可以做為年輕人的第一個理財目標。每個人都需要儲蓄一筆緊急預備金，支應意外發生時手邊還有急用金可以支付生活所需，假設每個月薪水是 3 萬元，12 個月就是 36 萬。可以先以容易達成的目標建立理財的信心，再來挑戰 50 萬元、100 萬元，階段性的完成任務。

二、具體執行目標

光有目標還不夠，我們還需要把目標具體化，假設以 5 年存到 100 萬為目標，我們可以用什麼方法執行？

首先，一定要先把消費、儲蓄比例訂出來，今天一個薪水 3 萬元的小資族，可以以 631 法則來分配薪水，6 成消費、3 成儲蓄、1 成風險意外規劃。當然如果年輕人薪資普遍較低，也可以先把 1 成的風險意外規劃分到消費項目或儲蓄項目裡，所以這邊就會變成 6.5 成消費、3.5 成儲蓄。儲蓄的部分也包含了投資，你可以把錢存放在活儲利率高的銀行、定存、存股… 等等，都是很好的理財方式。

不過所有理財的重點都是要趁早，因為時間就是所有人最珍貴的財產，越早開始投資理財，時間的複利效果越驚人。

這邊比較把錢存在銀行定存 vs 定期定額 0050 複利效果

同樣每個月存 1 萬塊，放在銀行定存零存整付跟投資 0050 ETF 的報酬差異，投資在股票上的報酬率明顯高於把錢存在銀行。

定存利率 1.6%：每月存款 1 萬元，5 年本利和 625,052 元。

定期定額 0050：每月存股 1 萬元，5 年本利和 735,809 元。

不過可以發現，目前制定的理財計劃，仍無法達成 5 年存到 100 萬的目標，改善方法有兩種，第一點開源，提高本業收入來增加每月的儲蓄率或投資金額；第二點改選投資標的，如果這檔股票的報酬率無法滿足你，那就選擇歷史績效更好的標的吧！

三、利用工具快速選標的

這邊推薦大家使用豐存股的試算工具，就能夠快速地計算出欲達成目標，每個月需要投入的金額，並且有哪些標的可以選擇。報酬試算工具中有三種計算模式，這邊採用的是” 每月存多少”。

試算結果：如果要在 5 年存到 100 萬元、預期投資報酬率 10% 的情況下，每月需投資 12,913 元才會達成目標。

這邊的前提假設是每年都能獲得 10% 的報酬率，因此我們可以點選” 達到報酬看這裡” 進入到挑選標的環節。豐存股挑選的個股都是篩選財務體質較好的公司，所以我們也可以從 EPS 和殖利率去排序，不過這邊會以 ETF 為挑選目標，因為小資族資金小，對於風險耐受力通常比較弱，因此不要將雞蛋放在同一個籃子裡會是比較安全的選擇。當然我們還是可以根據個人的投資屬性決定要找積極型、穩健型、保守型或衝刺型的標的，以下列舉豐存股人氣精選 ETF：

可以看到積極型 ETF 近 3 年的年化報酬率都有在 10% 以上，而成立年齡較久的幾隻 ETF，近五年的年化報酬率也在 12% 以上，由此可見，目標年報酬率 10% 以上並不是一件做不到的事情，相信小資族們只要積極規劃，並且按部就班執行投資計畫，一定也能順利存到第一桶金。(本文出處: 小資族要如何存到一桶金？)

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