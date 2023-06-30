〈焦點股〉餐飲新兵報到！王座興櫃首日飆漲逾100%

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 旗下小金雞王座國際 (2751-TW) 於今 ( 30) 日以每股 66 元登錄興櫃，早盤以 88 元開出，隨即飆破百元關卡，最高來到 141 元，漲幅超過 100%。

王座表示，未來將採直營、加盟和海外再授權的多元模式營運，目標完成每年台灣新開直營店家數約 8-10 家、代理韓國橋村炸雞在台發展加盟、進行海外 2-3 個地區或國家的授權、維持海外代理店家數 20% 成長等，也不排除引進海外新品牌與併購。

王座成立於 2015 年，實收資本額 1.7 億元，員工數 728 人，主辦券商為永豐金證券，母公司六角持股約 70%，旗下擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」和「橋村炸雞」等 5 個國內外餐飲品牌獨家代理權代理經營合約，主攻中平價位餐飲服務。

目前王座於全台共有 46 家連鎖直營店，其中，中價位店數有 32 家、平價位店數有 14 家。

而王座海外授權經營店數已近 10 家，未來將朝日本、美加和英國等海外地區推進。

王座進一步提到，在取得橋村炸雞代理後，規劃將先在大台北地區開設 2-3 家直營門市，首店確定 8 月開出，未來發展國內加盟制度。

王座第一季稅後純益 3100 萬元，以股本新台幣 1.7 億元計，每股純益 (EPS)1.82 元，5 月合併營收 9618 萬元，年增 88.88%，累計前 5 月合併營收 4.79 億元，年增 50.80%，創近 6 年同期高，在毛利率和營業利益率雙優化下，王座看好，第二季獲利表現不遜於第一季。