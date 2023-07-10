陽明6月營收連2月上揚 尚待旺季到來

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收為 124.25 億元，月增 7.31%，年減 67.9%，呈現連 2 月上升態勢，陽明指出，此反映歐洲線和美國線運量增加，但尚待旺季到來。

累計上半年，陽明合併營收近 720 億元，年減 66.69%。

陽明指出，由於供需仍失衡，加上歐洲暑假效應影響，運價持續承壓，美國零售需求雖逐步增溫，主要經濟體經濟前景仍充滿不確定性，尚待旺季到來。

不過，陽明提到，美西碼頭勞資談判因代理勞動部長介入調停，繼調薪達成初步共識後，後續需取得雙方批准，而加拿大西岸碼頭因勞資協商破局而展開罷工，對未來港口作業埋下變數。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 統計，截至 6 月 19 日，全球貨櫃船閒置占比持續下降至 2.9% (77.4 萬 TEUS)，另據丹麥航運諮詢機構 Sea-Intelligence 最新分析，近期東西向歐、美主航線運力投入恢復至疫情前水準，亦即整體航運業運力供給仍持續增加，相對於需求疲弱，短期內航運市場景氣仍屬保守。

而就中長期來看，Alphaliner 最新預測，今年海運市場供給成長為 8.4%，需求成長為 1.4%，而明年供給成長為 8.9%，需求為 2.2%，顯示今明兩年將供過於求。