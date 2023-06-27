阿里巴巴高調換帥，為什麼投資者並不買賬？

阿里巴巴本週宣佈領導層大換血，不過新上任的董事會主席卻是一個熟面孔，馬雲本人也難得現身喊話。消息宣佈後阿里股價跌去 5%， 為什麼投資者並不買單？

阿里巴巴突然宣佈的領導層換血計劃包括由蔡崇信接替已經在位四年的張勇出任集團董事會主席，而原淘天集團董事長吳泳銘（Eddie Wu）出任首席執行官。張勇將專注在阿里雲區域，擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官。

換上最高位置的兩位領軍人物都有一個共同的特點就是，他們都是從阿里創立之初就與馬雲並肩作戰的。蔡崇信從 1999 年馬雲在杭州公寓創立阿里集團時就已經合作無間，而電腦工程師出身的吳泳銘是幫助馬雲創立支付寶的重要大將。

伴隨阿里的這個四年來最大的領導層變動外還有一個意外的是，馬雲高調的為本次領導層大換血計劃背書。就在集團宣佈換人之後，已經 “退休” 的馬雲立刻召集淘天集團各業務負責人，強調阿里過去那些賴以成功的方法論可能已經不適用，並指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

阿里巴巴投資者為什麼不買單？

阿里巴巴的股價在消息公佈之後連跌 5%，和三個月前阿里巴巴宣佈分為六大板塊時單日大漲 15% 的景象形成鮮明對比。是投資者們不歡迎這個消息嗎？為什麼？

其實，從蛛絲馬跡來看，阿里巴巴集團的這些改變倒是傳遞了一個關鍵的信號：過去三年的政策陰霾正式結束了。自從三年前，中國政府開始打壓科技業以來，馬雲就一直低調且盡可能的消失在大眾的事業，更無論高調的為阿里巴巴 “指點江山”，因此，可以大膽猜測此次馬雲的發聲應該是已經符合中國政府對於科技業的政策方向。加上新任的領導層都是馬雲的老朋友，老部下，說明馬雲引發的猜忌和動蕩在目前階段暫時結束。當然，其背後最重要的原因是中國的經濟形勢所需。

但是，過去三年對於科技業，尤其是阿里帶來的創傷真的能夠在馬雲團隊回歸的前提下逆轉嗎？阿里巴巴股價的反映正式說明了投資者對於這個問題的不確定性。這種質疑並非是針對蔡崇信或者馬雲的能力，而是有兩個重要的擔憂。

首先，科技業日新月異。可以預見，未來的幾年將是 AI 的天下。中國的科技企業有很強的科技實力和研發能力，但是美國和日本等國家的芯片限制將是最大的挑戰。阿里巴巴，很可能也同樣會受困於這項桎梏。

其次， 中國經濟大環境已和三年前大不相同。馬雲此番強調的 “回歸淘寶、回歸用戶” 都直指中國的內部消費需求市場。這點正是在過去五個月中國經濟復甦之路上最為詬病的一點。短期來看，中國國內消費信心和需求在疫情三年的暴力打壓下需要多久才能真正修復尚未可知，長期來看，人口紅利的消失是以面臨大眾消費市場的企業所不得不面臨的現實。

第三，投資者希望看到 “新” 的變化。從股價在兩次組織大變動時的反映就可以看出，投資者更加期望看到的是一個全新的前瞻式的改變而非只是單純的 “找回昔日榮耀”。

總而言之，蔡崇信的回歸，馬雲的回歸對於阿里確實是一個新的開始，只是他們面臨的道路並不會比 30 年前創立之時更加容易。

阿里巴巴股價技術分析

阿里巴巴的股價從百日均線下跌之後，挑戰雙底反彈的希望可能就要落空。目前的重要支撐是來自 50 天均線和六月以來的上行趨勢線。因此，$86 這個位置值得重點關注。如果繼續跌破，股價大概率要回踩 20 天均線並且甚至可能繼續向下形成雙頂結構。這種情況下，投資者需要謹慎設置止損點。



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