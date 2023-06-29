騰訊網易防未成年暑假沉迷遊戲 派出AI巡邏員

暑假即將報到，騰訊 (00700-HK) 、網易 (09999-HK) 、米哈遊均發布 2023 年暑假未成年人限玩通知，未成年人暑假每周僅能在周五六日玩遊戲 1 個小時，且騰訊與網易防止未成年暑假沉迷遊戲，更派出人工智慧（AI）巡邏員。

據《第一財經》報導，騰訊、網易、米哈遊在周四（29 日）公布暑假未成年人限玩日曆，在 7、8 月暑假期間，未成年人玩遊戲的時間共計 26 小時，總計 26 個周五、周六及周日，具體時間是晚間 8～9 時。

國家新聞出版署在 2021 年 8 月 30 日下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，所有網路遊戲企業被要求僅能在周五、周六、周日及法定節假日的每日晚間 8 時至 9 時向未成年人提供 1 小時服務。

目前由戲產業在未成年人保護領域已取得一定效果。伽馬數據的《2022 中國遊戲產業未成年人保護進展報告》顯示，遊戲企業防沉迷系統已經覆蓋九成以上未成年用戶，超過七成未成年人每周遊戲時間長度在三小時以內。

而遊戲防沉迷的具體措施，包括實名認證、人臉識別、適齡提示、家長監管平台。

此次網易在發布限玩日曆時，還提及會在暑期出動 AI 巡邏員，識別未成年遊戲行為。這項 AI 未成年保護系統，是基於深度學習大模型開發，具備 AI 識別未成年保護系統和干預未成年玩家不理性消費。

網易遊戲 AI 巡邏員的一大功能，是基於未成年行為，精準判斷疑似未成年玩家。部分未成年玩家透過成年人證件註冊賬號，可以躲過實名認證。在此基礎上，網易透過對未成年人的遊戲行為進行大數據分析，可從玩家在遊戲中的行為特徵，揪出疑似未成年玩家，及時攔截管控，並輔以人臉識別，進行高效驗證。

AI 巡邏員的第二大功能是 24 小時巡航，可以發現並提前干預未成年玩家不理性消費行為。AI 巡邏員透過 AI 與大數據模型，可提前預測疑似未成年玩家的不理性消費。

除了網易以外，騰訊此前也將 AI 技術應用到未成年人保護領域，透過 AI 機器學習等技術，判斷用戶是否為未成年人，並透過 AI 人臉識別技術進行二次核驗，減少未成年人冒用成年人身份的情況。伽馬數據的報告顯示，騰訊在持續升級下，人臉識別日均攔截率從 72% 升至 82%。