馬雲現身阿里雲園區 張勇請他喝咖啡

中國阿里巴巴 (BABA-US) 周二（20 日）宣布高層人事異動，創辦人馬雲當天就再度露臉，現身阿里雲雲谷園區，未來將專職擔任阿里雲智能集團董事長的張勇，還請馬雲喝咖啡。

據《華爾街見聞》報導，阿里雲智能技術戰略總監陳緒周二在社交平台發文：「中午剛宣布張勇卸任集團（職務）all in 阿里雲，下午馬老師（馬雲）就來阿里雲園區了，兩人邊走邊聊還買了杯咖啡，聊得很開心。」

《潮新聞》也報導，馬雲周二下午現身阿里雲雲谷園區，和張勇一起喝咖啡，聊得很開心，還不時與偶遇同學打招呼。影片顯示，張勇和馬雲在咖啡店買咖啡，張勇打趣向店員說：「記我賬上」。

阿里巴巴周二宣布，經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於 9 月 10 日卸下阿里巴巴控股集團董事會長兼執行長職務，此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼執行長，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席，吳泳銘擔任阿里巴巴控股集團執行長，並兼任淘天集團董事長。

此外，張勇周二也出席 2023 阿里巴巴羅漢堂數位經濟年會，並與三位諾貝爾獎得主展開對話。在談及人工智慧（AI）帶來的挑戰時，張勇說：「人工智慧的發展可以類比行動網路，目前所有行業，包括製造業、交通業、金融業等，都會在 AI 加持下不斷升級，雖然有一些行業和崗位會受挫，但隨著技術的不斷落地，舊的行業消失，新的行業也會出現。」

