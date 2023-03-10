星巴克工會促股東支持提案 對該公司處理勞工活動作法進行審查

《路透》報導，代表數千名美國分店咖啡師的星巴克 (SBUX-US) 工會打算敦促公司股東支持一項提案，要求對這家咖啡連鎖店的勞工行為進行獨立審查。

在此之前，兩家頂級股務代理諮詢公司 Institutional Shareholder Services 和 Glass Lewis 也建議星巴克股東在 3 月 23 日的年度股東大會上投票贊成評估。

星巴克工人聯合會在周五 (10 日) 發給投資人的信中表示，「我們認為星巴克針對我們的反工會運動，違反了公司應尊重員工權利的承諾。」

勞工與星巴克之間的對立變得越來越白熱化，雙方都聲稱對方沒有真誠地協商。

星巴克員工已向國家勞資關係委員會 (NLRB) 提出 500 多項針對該公司的指控，NLRB 已命令該公司讓 22 名被解雇的員工復職，其中包括一些工會支持者。

星巴克則發表聲明指出，「我們尊重我們的合作夥伴組織和參與合法工會活動的權利；我們完全尊重 NLRB 制訂的程序，以確保合作夥伴可以相信這個過程是公平的，並且他們的聲音會被聽到。」

該公司表示，「我們正積極與股東就與會議相關的各種事項進行接觸」；並補充說，它與員工的直接關係，即所謂的合作夥伴，是「我們在分店創造的文化和體驗的核心」。