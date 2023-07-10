長榮航開貨運新航線 1架777F新貨機預計12月交機

長榮航 (2618-TW) 全新開出每周 2 班多倫多貨運航線，是台灣唯一提供多倫多貨機服務的航空公司，加上目前已營運每周 7 班直飛客機，飛往多倫多的航班將達每周 9 班，而新增購 1 架 777F 全新貨機預計 12 月交機。

長榮航空總經理孫嘉明表示，以波音 777F 貨機開闢多倫多貨運航線，主要是看好亞洲輸往加拿大東岸電商貨品有成長趨勢，可填補目前多倫多客機腹艙載貨艙位不足的缺口，並進一步提供高盤盤位運能，滿足進出加拿大東岸空運需求。

長榮航空目前營運有 8 架 777F 貨機，新增購 1 架 777F 全新貨機將於 12 月交機，另有 3 架 777-300ER 客機規劃改裝為全貨機，預計自 2025 年起陸續交付。

長榮航空在多倫多貨運航點開闢後，飛航北美貨機航點將達 8 個，包括洛杉磯、西雅圖、芝加哥、紐約、亞特蘭大、達拉斯、安克拉治和多倫多，未來將視新貨機交付時程和市場需求，加密北美貨運航線，並持續評估開發貨運潛力航點，以強化航網綜效、擴大貨運市占。

同時，長榮在軟體方面不斷精進，陸續完成貨運運價管理系統、貨運預報通關系統改版，並優化營運管理系統，強化艙位管理、貨量控管和檢視機制等。