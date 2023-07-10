〈台股盤前要聞〉Oneweb攻北美台廠啖商機、建通越南廠搶市占 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。歐洲低軌衛星大廠 OneWeb 將進軍北美市場，與多家衛星業者合作，正積極建置地面接收站，台廠低軌衛星供應鏈可望受惠商機啖大單；端子廠建通隨著越南廠設備陸續到位，後續大宗品放量後，可望重新提升市佔率。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

Oneweb 大刀闊斧進軍北美市場 台廠搶低軌設備商機

歐洲低軌衛星大廠 OneWeb 宣布擴大全球服務範圍，將目前主力歐洲佈局跨足進軍美國西岸、東北部並與多家衛星業者合作，瓜分 SpaceX 為首的美國市場，OneWeb 正積極建置地面接收站，目標年底遍布全球，包含明泰 (3380-TW)、仲琦 (2419-TW)、耀登 (3138-TW) 等台廠低軌衛星供應鏈皆正面看待，可望受惠商機啖大單。閱讀全文...

建通產能調整告段落 越南廠大宗品量產搶市占

端子廠建通 (2460-TW) 因受消費性電子需求不振，加上內部產能調整，導致 6 月營收雙減、寫近月新低，不過，建通表示，越南廠設備陸續到位，後續大宗品放量後，可望重新提升市佔率。閱讀全文...

生技新藥廠延攬前國際大將組新陣容 加速海外布局

生技新藥廠經過營運組織調整後，近期浩鼎 (4174-TW)、全福生技 (6885-TW)、台灣東洋 (4105-TW) 等延攬前國際藥廠大將返台擔任總經理，有望藉此帶回國際製藥人脈與國際公司治理格局，並讓台灣生技產業加速海外布局。閱讀全文...

中國管制鎵鍺出口 業界看「掌風先至、拳頭未及肉」

中國宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺等相關金屬實施出口管制，被視為是反制美國首波策略，由於對產業影響有限，業界認為，此次反制政策如同「掌風先至、拳頭未及肉」，因此還不會覺得痛，但後續是否進一步出拳，甚至是傷己傷敵的七傷拳都需密切觀察。閱讀全文...

台灣 6 月出口低於預期 財部估轉正要等到 11 月機率較高

終端需求尚未回穩，加上基期偏高，台灣 6 月出口值 323.2 億美元，較去年同期減少 23.4%，減幅較先前預估來得高，不僅是連續 10 個月負成長，並且是近 14 年來最大跌勢。財政部表示，原本預期 9 月出口轉正機率下降，預估 11 月轉正機率增加。閱讀全文...

鴻海旗下 Fii 董事會改選 執行長鄭弘孟接新董座

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii)(601138-CN) 董事會改選董事長，原董事長李軍旗卸任，副董事長暨執行長鄭弘孟被推選為新任董事長。閱讀全文...