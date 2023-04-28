台灣東洋蟬連7屆 獲公司治理評鑑前5%

證交所 27 日公布 111 年 (第 9 屆) 上市櫃公司治理評鑑結果，近期在營運面不斷有正面消息的台灣東洋 (4105-TW) 在治理評鑑結果也傳捷報，獲選最高榮耀的「公司治理評鑑」上櫃組前 5% 企業，這也是台灣東洋連續 7 年獲此殊榮。

台灣東洋是國內專注開發特殊劑型及新藥的生技藥廠，產品涵蓋癌症、抗感染、醫療保健等領域，近年因代理細胞流感疫苗、引進 65 歲銀髮族專用佐劑流感疫苗等市場布局，更讓國內民眾認識這家已經 60 多年的台灣藥廠。

台灣東洋臉書表示，能夠蟬連 7 年獲的證交所評鑑殊榮，代表東洋積極落實誠信治理、提升公司績效獲社會肯定。公司治理僅是台灣東洋近年推動 ESG 行動計畫的一環，除了自 2017 年以來年年獲得「公司治理評鑑」上櫃組前 5% 企業的肯定，台灣東洋在年度的 TCSA 台灣企業永續獎上也多次獲獎。

台灣東洋總經理侯靜蘭來自外商，去年加入台廠也把全新的工作文化帶進東洋。去年台灣東洋啟動「耕著東洋挺健康」契作公益計畫，侯靜蘭就跟著員工一起下田、一起參與志工服務，一點一滴建立利他精神的企業 DNA。東洋臉書也提到，侯靜蘭為此開設「志工假」，打造健康職場並鼓勵熱情投入工作。

適逢 428 世界職業安全衛生日，台灣東洋在臉書也引用侯靜蘭的內部談話，認為「有滿意的員工，才有滿意的客戶」，藉此強調東洋對幸福職場的重視。臉書提到，東洋導入職業安全衛生管理系統，落實全員參與活動，持續改善工作環境的安全與衛生條件，更在去年度底順利獲得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證，證明公司用行動照顧一起打拚的夥伴。

台灣東洋表示，未來會持續提升公司治理效能、從本業出發深化 ESG 行動，為台灣與國際社會盡份心力。