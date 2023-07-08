古根漢：美國年底經濟衰退可能性相對較大 有利固定收益資產

古根漢合夥投資管理公司認為，美國今年年底經濟衰退的可能性「相對較高」，但通膨可能會降至 3%。

古根漢總回報和宏觀策略部門投資長 Steven Brown 表示，近期的經濟數據可能表明「滾動衰退、滾動的擴張環境，金融緊縮程度，以及美國聯準會 (Fed) 持續的量化緊縮，這些都是相當大的阻力，使多年期間的經濟成長更具挑戰性。」該公司擁有超過 1900 億美元固定收益資產。

自去年 3 月以來，Fed 已累計上調基準利率 5 個百分點。

與此同時，Brown 認為 2024 年通膨率可能降至 Fed 設定的 2% 目標，但今年不會達成。通膨和核心通膨率 (不含糧食和能源價格) 兩者間的差距也可能拉近。

但 Brown 認為，儘管如此，當前的市場環境為固定收益投資者提供了巨大的機會，因為公債殖利率處於十多年來未見的高位。2 年期公債殖利率接近 5%，而 10 年期公債殖利率周五攀升至略高於 4% 的水準。

「這對我們來說是很好的機會，我們可以從基準收益率以及異常寬大的利差，或在某些情況下顯著擴大的利差中為客戶獲得回報。」

Brown 認為，非機構結構性信貸最有價值，包括資產支持的證券和非機構住宅抵押貸款支持的證券。

Brown 說：「與過往記錄相比，現在信用利差較大，而企業信用利差也較大，且美元價值遠低於標準，這意味著從當前殖利率率和總回報的角度來看，這些都表現良好。」

「與此同時，我們也正面看待基本信用。度來看，我們也持積極態度。我們發現，在這種不確定的環境下，投資於整個經濟周期中，我們預期具有彈性的資產池或現金流的高級擔保風險，此作法較謹慎。」

Brown 預估 10 年期公債殖利率將主要介於 3% 至 4% 之間，若殖利率高於 4%，則可視為具有吸引力的切入點，可添加持續時間。