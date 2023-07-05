高利率加上經濟衰退 瑞銀：美股上半年漲勢不會在下半年出現

瑞銀集團表示，不要指望美股上半年的強勁走勢會持續太久，高利率和經濟成長下滑將扼殺股市反彈。

該行在周二 (4 日) 的報告中表示，美股目前的漲勢將被證明是難以持續的；Fed 進一步收緊政策的威脅或疲弱的經濟數據，都可能破壞目前市場的樂觀情緒。

瑞銀投資長海菲勒 (Mark Haefele) 領導的團隊在給客戶的報告中表示：「投資人應該為今年底前股市表現更加低迷做好準備。」

他們補充指出：「對 Fed 升息、令人失望的經濟數據或股市情緒轉變的擔憂，可能會迅速打消人們對美國經濟成長韌性及其基礎的樂觀情緒。」

受人工智慧 (AI) 的熱潮推動，美股在 2023 年上半年大幅反彈，標普 500 指數上漲 16%，以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 32%，創 1983 年以來的最佳上半年表現。

但這輪上漲是在利率上升背景下發生的，而且許多經濟學家擔心，在第 1 季 GDP 增速放緩至僅 1.1% 之後，美國經濟可能會在今年下半年陷入衰退。

海菲勒團隊表示，即使是 AI 熱潮也可能很快消退。他們指出：「6 月有跡象顯示，大型 AI 股票正在盤整，而且漲勢正在擴大到落後股。」他們指出，標普 500 指數上個月的表現實際上跑贏了少數大型股。