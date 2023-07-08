全球熱爆 電網供應緊繃 德州再生能源發電占比突破40%

過去一周創紀錄高溫的熱浪導致全球氣溫創下新高，並使電網供應緊繃，但美國德州傳來令人振奮的消息：可再生能源和電池似乎正在減輕壓力，並為居民節省開支。

全球平均氣溫在本周二 (4 日) 創下攝氏 17.03 度的高溫，數個國家出現熱浪，海洋溫度高於平均水準， 在經歷有史以來最熱的 6 月後，7 月出現熱浪，就連每年此時屬於寒冷氣溫的地區 (例如南極洲) 都比平時溫暖。

高熱肯定會將電網推向極限，但德州樹立了一個應對良例。

美國德州上空的熱穹頂（heat dome）現象讓部分地區氣溫飆升，周二電力需求躍升至 81 GW 新高。根據德州電力可靠性委員會 (ERCOT) 的數據，截至周五 (7 日) 下午，風能和太陽能發電約佔德州電網供電的 30%。過去幾周，可再生能源發電占比有時甚至超過 40%。

儘管德州以生產石油和天然氣而聞名，但該州也是再生能源的領導者，其風能產量高於其他州，且太陽能發電裝機量居全美第二。

德州安裝的儲能電池也多於其他州。根據 S&P Global Commodity Insights 的數據，今年第一季 ERCOT 占美國電池新增產能的 70%。若欲提高再生能源的可靠性，電池至關重要，因為電池可在太陽不發光時儲存電力。

近期研究顯示，過去 5 年再生能源的增長讓德州家庭每年省下約 200 美元，部分係因再生能源讓化石燃料價格飆漲的衝擊下降。

在最近的能源危機中，太陽能的表現尤其出色，而風能則因炎熱無風的天氣下表現疲弱。根據 ERCOT，今年太陽能發電量已從 2019 年的 2.6 GW 躍升至 16.8 GW。

美國能源部長 Jennifer Granholm 上個月底在推特上也提到再生能源對德州的作用，稱該州對再生能源的投資正帶來實際成果。