埃克森美孚德州氫氣廠將採用Honeywell的碳捕獲技術

Honeywell (HON-US) 表示，埃克森美孚 (XOM-US) 將使用該公司的技術在德州興建中的製氫設施中捕獲二氧化碳。

Honeywell 表示，該技術將使埃克森美孚每年能夠捕獲約 700 萬噸二氧化碳 (CO2)，相當於 150 萬輛汽車一年的排放量。

位於德州 Baytown 的工廠預計將於 2028 年開始運作。

該協議價值沒有披露。Honeywell 拒絕討論條款。

Baytown 製氫廠是埃克森美孚靠協助其他公司脫碳營運來賺錢的一種方式。製氫過程也會產生二氧化碳，埃克森美孚將這些氣體封存並永久儲存。

埃克森美孚低碳解決方案總裁安姆曼 (Dan Ammann) 表示，該項目「證明我們致力於支持客戶的脫碳努力」。

Honeywell 表示，其 CO2 分餾和氫氣純化技術降低了捕獲、運輸和儲存二氧化碳的成本。該公司表示，與其他技術相比，它使用的設備更小，費用也更低。

Honeywell 副總裁格利克曼 (Barry Glickman) 表示：「我們現成的碳捕獲技術可使生產過程脫碳，並且非常有效，因為它可以顯著減少排放，從而在能源轉型中發揮重要作用。」

埃克森美孚預計其位於德州的 Baytown 工廠每天可生產 10 億立方英尺氫氣。這種燃料在燃燒時不會產生排放物，主要針對試圖從化石燃料轉向再生燃料的重工業。