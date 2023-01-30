埃克森美孚規畫2027年德州大型氫氣廠開始運作 協助企業降低碳排放

埃克森美孚 (XOM-US) 低碳業務總裁安姆曼 (Dan Ammann) 表示，該公司周一 (30 日) 披露了其德州大型氫工廠將於 2027 年或 2028 年開始運作的計劃。

該部門是埃克森努力創建的新業務之一，目的在以減少其他尋求自身業務脫碳的公司的溫室氣體排放來賺錢。埃克森美孚估計該業務的回報率在 10% 以上。

埃克森美孚已為 2022 年至 2027 年的氫氣、碳捕獲和生物燃料項目制訂了 70 億美元的預算。預計到 2024 年將做出氫氣項目的最終投資決定。

安姆曼說，「人們會看到這是行得通的，而且在經濟上是可行的。」

埃克森美孚表示，其位於德州的 Baytown 工廠預計每天可生產 10 億立方英尺的藍色氫氣。這種燃料在燃燒時不會產生排放物，主要客戶是針對試圖從化石燃料轉向再生燃料的重工業。

藍色氫由天然氣結合碳捕獲製成。埃克森美孚計畫將由此產生的 98% 二氧化碳永久埋在地下，每年約 700 萬噸。

去年，埃克森美孚與世界頂級氨生產商 CF Industries 達成首宗商業碳儲存 (CCS) 協議，目標是到 2050 年 CCS 市場預計達到 4 兆美元。液態氨可用於將氫氣輸送到世界不同地區的載體。

安姆曼說，「我們低碳解決方案業務的基礎正在形成。」