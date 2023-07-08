〈紐約匯市〉非農就業成長放緩 DXY跌至兩周低點 周線收黑

美國公布上月非農就業成長放緩後，美元指數周五 (7 日) 暴跌至兩周低點，周線收黑，與此同時，日元兌美元勁揚至兩周新高，周線止步連三貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.87%，至 102.27，本周貶 0.6%。

美國勞工部公布 6 月非農新增就業 20.9 萬人，是兩年多來最小增幅，且經修訂後，前兩個月的新增就業較原先少了 11 萬。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，市場正在關注下周發布的消費者物價指數 (CPI)，屆時可能顯示通膨率放緩至 3.1%，這將降低 Fed 7 月會議結束後再次升息的可能性。

美元走貶之際，日元匯價勁揚逾 1.3%，至 142.08 日元兌 1 美元，處在兩周高點，周線狂升 1.5%。10 年期美債殖利率升至 4% 以上，加劇了市場對日本當局進場干預匯市的擔憂。

資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「避險情緒是本周的主題，加上美元兌日元徘徊在高檔附近，市場擔心日本可能再度介入以支持日元。」

此外，厚生勞動省發布報告指出，日本 5 月勞工基本薪資創下 1995 年初以來最大年增幅，強化市場對於日本銀行 (央行) 必須盡快調整超寬鬆貨幣政策的看法。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 策略師 Lee Hardman 表示，更強而有力的薪資談判正在起作用，這正是央行想要看到的。日銀已明確表示，一旦有證據顯示薪資成長持續強勁，他們對於超越通膨目標將更有信心。

Hardman 並稱，投機人士的持倉調整也為日元漲勢增添動能。

觀察其他主要貨幣，歐元升近 0.7% 至 1.0964 美元，抵逾一周高位，本周升值 0.5%；英鎊勁揚 0.8% 至 1.2836 美元，創兩周新高，周線強升逾 1%。

澳幣漲近 1% 至 0.6688 美元，幾乎收復前兩個交易日的貶勢，周線升 0.4%；離岸人民幣兌美元連兩日走強，上漲近 0.4%，報 7.228 人民幣兌 1 美元，本周升近 0.5%。

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