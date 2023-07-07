勤誠Q2營收季增53% 下半年AI新專案量產出貨

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 8.27 億元，月減 9.53%，年減 37.05%，第二季合併營收 25.14 億，季增 52.66%，年減 9.64%，累計上半年營收 41.6 億元，年減 14.58%；受客戶持續庫存去化影響，勤誠上半年營收仍較去年同期衰退，不過下半年在新品上市下，營收將優於上半年。

勤誠表示，AI 需求及 CPU 新平台動能陸續發酵，下半年將有許多新品上市，各大專案及標準品銷售將持續回溫，看好逐季回升目標不變，下半年營運也將優於上半年。

研調機構 DIGITIMES 指出，今年第三季全球伺服器出貨量預估季增 2.7%、第四季有望季增 3.7%，明年在生成式 AI、數位轉型、AR 等應用帶動下，出貨量預期年增 5.1%，並帶動未來五年緩步回升。

其中，AI 趨勢帶動下，2022 至 2026 年全球 AI 伺服器出貨量複合成長率預期可達 45%，顯見終端需求強勁力道；勤誠表示，市場對於伺服器機殼方案的應用及需求較多元，且客戶對於伺服器產品規格升級需求高漲，AI 伺服器及液冷方案的詢問日增，勤誠專案型產品陸續將於下半年進入量產階段。

此外，下半年 AI、Cloud、Storage、Edge 四大產品線標準品有更多新品上市，滿足全球客戶需求，有望帶動業績增長。