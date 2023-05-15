〈勤誠法說〉下半年量產AI伺服器 營收估逐季揚

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，執行長陳亞男表示，今年第一季營運將是全年谷底，目前已看到 4、5 月客戶需求回升，下半年也即將量產美系客戶的 AI 伺服器 GPU BOX，看好營收維持逐季成長，全年力拚持平、甚至優於去年。

陳亞男坦言，今年第一季受整體外在環境與新舊平台轉換影響，營運不如預期，不過現階段已看到客戶需求回溫，預期整體庫存去化可望在第二季底告一段落，帶動下半年營運優於上半年。

針對 AI 伺服器，陳亞男認為，AI 伺服器是未來趨勢，勤誠去年已和客戶合作，下半年會量產美系客戶的 GPU BOX，且中國客戶需求同樣旺盛，目前已有 3 個案件確定會進入量產，且還有 5 至 6 個案件在開發階段，整體 AI 伺服器需求熱絡。

陳亞男補充，該新品將在嘉義新廠進行量產，加上去年 NPI 的產品陸續貢獻，嘉義廠下半年稼動率將逐步上升。

此外，因應地緣政治，勤誠也有意布局非大中華地區，目前首選為美墨地區，期望建置打樣廠，認為在地緣政治下，已不太可能會有大型工廠，要如何建置小而美的工廠服務當地客戶成為觀察重點，預期最快一年到一年半後定案。

至於東南亞地區，陳亞男則認為，由於現階段已有太多同業前往北越等地，在客戶期望分散地區風險的情況下，暫不考慮將東南亞地區作為設廠的優先選擇，強調若客戶有需要，會與夥伴一同合作規劃。