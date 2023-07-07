【量大強漲股整理】拜登頻寬基礎建設，網通廠接到肥單下，皆連受惠下，該留意誰，從何處切入?

美國 6 月民間就業人數激增超乎預期，美股盤中大跌但尾盤收斂跌幅，從美股走勢可知，就算市場預期 Fed 未來還要升息，但其影響力已不再過度放大，台股近期在外資賣壓出籠、搭配近期除權息指數蒸發下，終場下跌 97.96 點，收在 16664.21 點，成交量 3050 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 210.5 億元；投信賣超 4.34 億元；自營商賣超 40.66 億元，三大法人合計賣超 255.5 億億元。

台股盤中一度重挫 168 點，隨著 (2330-TW) 台積電回穩，在買盤挹注下，守穩季線，部分資金轉進觀光、遊戲、生技及網通， AI 題材持續火熱，有 (2419-TW) 仲琦、(3025-TW) 星通、(4979-TW) 華星光都亮登漲停板，AI 伺服器指標有 (3693-TW) 營邦、(3231-TW) 緯創 等皆逆勢上漲，說明市場派內資操作意願仍高。下周美國進入第二季超級財報週；經濟數據部分，下周將三公佈美國 CPI，牽動美聯儲升息的路徑，所以選股將重於選市，技術面來說，短期雖然均線失守，不過季線半年線，目前仍是上揚，表示有一定的支撐力道，下半年進入選舉行情之下，震盪拉回都是買點，挑選 AI + 政策偏多股將是可留意的首選。

拜登頻寬基礎建設，網通廠皆連受惠下，到底可以留意誰?

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