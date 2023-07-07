富喬Q2業績表現疲軟 單季營收探11季低點 Q3仍保守以對

PCB 上游玻纖廠富喬 (1815-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，由於 6 月營收進一步下滑到 2.43 億元，導致 2023 年第二季營收僅達 7.74 億元，創 11 季以來新低，在市場不利因素籠罩之下，目前富喬訂單能見度低，同時對第三季營運看法仍偏保守。

富喬 2023 年 6 月營收爲 2.43 億元，月減 20.01%，年減 38.03%，2023 年第二季營收 7.74 億元，季減 17.61%，年減 40.21%，爲 11 季以來低點，2023 年 1-6 月營收爲 17.14 億元，年減 28.81%。

富喬 2023 年首季營收爲 9.39 億元，毛利率 9.16%，季減 1.31 個百分點，年減 9.17 個百分點，稅後虧損 3178 萬元，與上季同樣是虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.07 元，法人預估，在 CCL 廠的稼動率仍偏之下，富喬在第三季營運難有立刻反轉向上走勢出現。

富喬 2023 年第二季營收不振並向第三季延伸，主要在包括陸廠新產能開出，持續向歐美市場倒貨之外，美國的經濟表現疲軟，也不利於市場終端產品的去化，在市場不利因素籠罩之下，目前富喬訂單能見度仍然偏低，對第三季市場看法保守。

對於 2023 年第三季的市場需求展望，富喬持續對 5G 應用玻纖布維持出貨，且看好車用以及新平台推升下的伺服器高頻高速板應用需求，對載板基材市場也陸續獲客戶認證。總體而言，富喬第三季看到 HDI 手機基材、伺服器應用的需求較第二季提升，而車用需求持平於第二季水準。

富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數垂直整合紗、布，並具備技術及生產能力的廠商，可製造 5G 高頻、高速及低訊號損失的產品，搭上高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子發展。