美股重點新聞摘要2023年07月07日

今日操盤前瞻

台灣 6 月出口

美國 6 月非農、失業率、時薪成長

彭博：歐盟設法要中國縮小金屬出口管制範圍

彭博引述知情人士報導，歐盟官員正在設法讓中國縮小關鍵金屬出口管制的範圍，要求管制措施必須有明確的國安疑慮為根據，且須符合世界貿易組織 (WTO) 的規章。閱讀全文...

傳 Google 純客製化晶片「Tensor G5」由台積電生產 將於 2025 年推出

根據科技媒體《The Information》周四（6 日）援引知情人士消息報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 將從三星改由委託台積電 (2330-TW) 生產其 Pixel 智慧手機的純客製化晶片「Tensor G5」，不過生產時間將延後一年至 2025 年。閱讀全文...

強攻推特地盤 Threads 上線首日吸引逾 3000 萬人下載開通

Meta 文字版 app「Threads」上線約 20 個小時後，已吸引超過 3000 萬人下載開通帳號，這對馬斯克經營的推特來說可謂是史上最重大威脅。閱讀全文...

美 6 月 ISM 非製造業指數超預期升至 53.9 服務業通膨持續退燒

美國 ISM 周四（6 日）公布數據顯示，隨著商業活動和訂單加速成長，6 月非製造業指數升至 53.9，創下 4 個月以來最大增幅，高於市場預期的 51.0 與前值 50.3。其中物價指數降至逾 3 年新低，暗示備受矚目服務業通膨通膨將持續降溫。閱讀全文...

ADP：美國 6 月私營企業新增 49.7 萬個職位 超過預期 2 倍

薪資處理公司 ADP 周四 (6 日) 發布報告指出，6 月美國勞動市場沒有出現放緩跡象，企業創造的就業機會遠超預期。閱讀全文...