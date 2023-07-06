調查：美國雖停止調查行動 逾7成在美裔科學家仍活在憂懼中

美國前總統川普在任內針對學術界啟動了惡名昭彰的「中國行動計畫」(China Initiative)，雖然拜登政府上台執政後宣布終止，但寒蟬效應仍在。

香港《南華早報》周四 (6 日) 引述上周發表在著名國際科學期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS) 上的調查指出，在「中國行動計畫」展開 3 年多調查之後，有超過三分之一的美國華裔科學家「覺得自己不受歡迎」，72%「覺得自己作為學術研究人員不安全」，約 70%「對美國政府調查華裔研究人員擔驚受怕 (fearful)」。

報導點名麻省理工學院 (MIT) 陳剛等案件，揭示了美國政府大搞政治操弄和違背法治精神，還指出這些做法已令學術界人人自危，同時也加速了華裔科學家的回流。

在諸如工程、電腦和生命科學等中美競爭的關鍵領域，科研人員特別感到「恐懼和不安」。尤其是自 2018 年以來，選擇由美國回到中國的研究人員越來越多。

「中國行動計畫」於 2018 年 11 月啟動，要求 94 個地區司法部門每年至少提出一至兩起針對中國的訴訟，以防止中國「自美國竊取資訊」。美國聯邦調查局 (FBI) 也藉由該計畫憑空捏造「中國學術間諜」，大興冤案。2022 年 2 月 23 日，美國司法部宣布終止川普政府期間啟動的「中國行動計畫」。

《美國國家科學院院刊》的報告寫道：「然而，在正式取消『中國行動計畫』這個名稱的同時，美國政府在應對華裔科學家所經歷的寒蟬效應方面產生多大程度的實質變化？這方面存在疑問。」

這項調查研究由來自哈佛大學、MIT 和普林斯頓大學的 5 名美國華裔研究人員負責，於 2021 年 12 月至 2022 年 3 月期間進行，涵蓋 1300 多名美國大學的「終身教授或終身助理教授」等學者。

研究報告指出，到目前為止，至少還有 150 名科學家受到調查，他們中間有 24 人遭到刑事指控，「還有更多科學家受到了秘密調查」。

約有 70% 的受訪者「擔心美國政府調查華裔研究人員」，約有 65% 受訪者對同中國開展的聯合研究感到憂慮。約有 65% 的受訪者將這種恐懼心理歸因於新冠疫情期間席捲美國的反華情緒，而超過 80% 受訪者表示曾在非專業環境中受到過侮辱。

同時，五分之二的受訪者還對美國政府官員「頻繁攻擊中國政府或中國政策」感到不安。調查報告還指出，即使總體上存在恐懼心理，但 89% 的受訪者表示「希望為美國在科技領域的領導地位做出貢獻」。

《南華早報》指出，中美競爭正從地緣政治領域蔓延到科技領域，雙方都在尋求獲得頂尖科學人才，而美國則在拉攏其盟友加大遏制中國獲得先進科技的力度，包括半導體和人工智慧 (AI) 等領域。

調查發現，工程、電腦和生命科學領域的研究人員經歷了最多的「恐懼和不安」，而這些領域都是不斷升級的中美科技戰關鍵關注點，這些領域的科學家選擇從美國回到中國人數也在穩步增加，特別是自 2018 年以來，這一趨勢更加明顯。