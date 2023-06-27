馬克宏談及中美台問題 中專家：反映歐洲不願被拖入非自己相關的危機

法國總統馬克宏在先前接受美國 CNN 專訪，談及了對台灣問題、法國與中國以及美國關係的看法，同時也再度強調歐洲戰略自主的重要性。中國官方媒體《環球時報》的專家認為，馬克宏的言論反映出歐洲不願被美國拖入不屬於自己的危機之中。

針對台灣問題，馬克龍在專訪中表示，贊成「維持現狀」。而對針對中、美兩國關係，馬克宏認為法美是價值觀一致的北約盟友，不過法國同樣也希望與中國建立盡可能友好的關係，並與中國在應對氣候變尖、生物多樣性危機等全球議題上合作。

此外，馬克宏強調，一個更加自主的歐洲和歐盟非常重要，因為這將有助於全球秩序，甚至也將對美國有幫助。馬克宏說，在應對不平等、貧困、氣候變遷等全球挑戰下，離開中美合作恐怕是行不通的。

這不是馬克宏第一次針對台灣問題、歐洲戰略自主問題發表看法。他在今年 4 月結束為期 3 天的訪中之行後，就曾對向媒體表示，歐洲必須加強戰略自主，並頂住成為所謂「美國追隨者」的壓力，並避免捲入中美在台灣問題上的對抗。

馬克宏在訪問荷蘭期間，也再度重申上述立場，並稱法國所支持的一個中國政策並沒有改變。馬克宏在本月 19 日巴黎航展期間，也呼籲歐洲國家在空域防禦方面尋求更多獨立性，不應過度依賴美國。