中美破冰！王文濤下週赴APEC 會晤雷蒙多、戴琪

中國商務部長王文濤計劃下週到美國底特律出席亞太經濟合作會議 (APEC) 的貿易部長級會議，同時將與美國商務部雷蒙多、美國貿易代表戴琪分別會面，這將是氣球事件爆發以來，美中最高層官員的面對面會晤。

中國駐美大使館週四 (18 日) 表示，美中兩國商務部長和貿易代表將於下週於美國舉行會談。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇強調，中國對於與美國在各個層面進行溝通持開放態度，但前提是要相互尊重。目前雙方仍在討論會議計畫的細節。

由於 APEC 部長會議將於 5 月 25 日至 26 日在美國底特律登場，一位熟悉會議計畫的消息人士稱，預計王文濤將於下週在華府會見雷蒙多，然後前往底特律參加 APEC 部長會議。隨後，王毅將在 APEC 會議期間會見戴琪。

截稿前，美國商務部和貿易代表辦公室尚未回應此消息。

自今年 2 月美中爆發「間諜氣球」風波後，美國國務卿布林肯因此推遲訪中，兩國關係陷入冰點，而美中近期恢復對話，據悉就是為了替美中元首再度會面鋪路。

外傳 APEC 峰會將於 11 月於舊金山舉行，這可能成為再次舉行「拜習會」的契機。

美國總統拜登一直在尋求與中國領導人習近平對話 (圖：REUTERS/TPG)

美國總統拜登一直在尋求與中國領導人習近平對話，但雙方均未就此次通話的前景或重新安排布林肯訪問北京的可能性提供訊息。

拜登週三啟程前往日本廣島參加 G7 領袖峰會前表示:「無論時間是否很近，我們 (拜習) 都將會談談。」

拜習最近一次會晤為去年 11 月印尼峇里島 20 國集團 (G20) 領袖會議前夕。當時兩國聲明都表明，兩國元首同意雙方要保持戰略溝通，展開經常性磋商，就美中公共衛生和糧食安全對話合作達成一致、同意推動美中聯合工作組，推動解決更多問題。