中國新任駐美大使抵美履新 謝鋒：中美關係遭遇嚴重困難

中國新任駐美大使謝鋒周二（23 日）抵美履新，他在紐約機場表示，當前中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，中方希望兩國能加強對話，管控分歧，爭取中美關係重返正軌。

中國駐美大使館發布的公告顯示，謝鋒說，很榮幸受中國國家主席習近平委派，出任中國第十二任駐美國大使。他表示：「我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」

謝鋒強調，習近平提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，這是新時期中美正確相處的治本之道。希望美方與中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，朝著這個方向共同努力，按中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。

謝鋒並表示：「我上次在美國工作還是 13 年前。13 年來，世界發生了很大變化，美國也發生了很大變化。在接下來的日子裡，我期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。我也期待著與包括媒體在內的各界人士成為朋友，大家一起為中美關係思與行、鼓與呼。」

謝鋒和夫人到達時受到駐美國使館公使徐學淵、駐紐約總領事黃屏等中國駐美外交官歡迎。謝鋒出使美國前，擔任中國外交部副部長，而前任駐美大使秦剛於 1 月初離任回國，出任中國外交部長。

謝鋒出任駐美大使，正值華府希望能改善兩國關係。近幾個月來，中國間諜氣球、台灣問題及美國技術出口管制等問題，導致美中關係惡化。

據《彭博》報導，亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心研究員 Neil Thomas 說，謝鋒是外交部老將，他的晉升可能歸功於他調整工作以反映中國政府指示的能力，當習近平希望他務實時，他就務實，當習近平希望他咄咄逼人時，他就咄咄逼人。

謝鋒出生於 1964 年 4 月，管理學碩士，中共黨員。

他曾歷任外交部西歐司科員、隨員，駐馬爾他共和國大使館隨員、三秘，外交部北美大洋洲司三秘、副處長、處長，駐美大使館參贊等職。

2003 年，謝鋒任外交部北美大洋洲司參贊、副司長，2008 年任駐美大使館公使，2010 年任外交部北美大洋洲司司長。2014 年，謝鋒任駐印尼特命全權大使，2017 年任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員。2021 年，謝鋒任外交部黨委委員、副部長。

謝鋒曾在 1 月表示，和平共處是中美必須堅守的底線。中美一旦對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那一套打壓中國，透過「印太戰略」等地緣政治圍堵中國，注定徒勞。