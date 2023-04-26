調查：在中美企對美中關係悲觀 但樂看中國復甦前景

最新調查顯示，隨著地緣政治緊張局勢升級，在中國的美國企業對美中關係的看法越來越悲觀，但樂觀看待中國復甦前景。

中國美國商會 (American Chamber of Commerce in China, AmCham) 周三 (26 日) 公布調查顯示，上周進行的一項初步調查中，約 87% 的受訪者對美中關係略顯悲觀，比之前的調查高出 14 個百分點。

AmCham 政策委員會主席 Lester Ross 表示：「美中雙邊關係已嚴重惡化，目前很難看出何時會改善，而且這當然會影響企業的跨境營運能力。」

上述調查凸顯出在華美企所面臨的阻力。除此之外，AmCham 周三發布 2023 年白皮書時，也將美中關係惡化列為今年的主要挑戰，該報告說：「隨著經貿議題與國家安全等執法問題緊密交織，兩國關係惡化的情況已將美國企業推向十字路口。」

AmCham 呼籲兩國優先考慮藉由「高層級會面」來解決問題，先從沒那麼敏感的問題著手，藉此擴大溝通渠道。

AmCham 最新報告，呼應了其他在中國營運的外商公司對於政治緊張加劇的擔憂。中國歐盟商會 (European Union Chamber of Commerce in China) 上周公布調查指出，中國積極推動科技自主的野心，導致更多在中國展開業務歐洲企業不得不重新考慮在中國的研發計畫。

儘管地緣政治擔憂難以化解，但上述調查顯示，受訪者對於商業前景的看法已更加樂觀，包含中國的經濟復甦。

AmCham 調查顯示，約 59% 的受訪者對中國經濟反彈抱持樂觀態度，較先前高出 22 個百分點，即使蘋果在內等企業陸續將關鍵產線轉至其他國家，調查結果發現，73% 的受訪者並未把供應鏈轉移至中國以外，但也有 27% 受訪者表示正優先考慮其他國家，比上次調查高出 21 個百分點。