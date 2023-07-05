義大利對Meta運作的稅務解釋 恐影響整體科技業

義大利將在年底前對 Facebook 母公司 Meta (META-US) 的稅務案件進行初步評估，這可能會讓這家美國科技巨頭面臨約 8.7 億歐元（9.25 億美元）的罰款，並對其他科技業形成殺雞儆猴效應。

雖對這家去年收入超過 320 億美元的公司來說罰款金額不算大，但此案可能會對整個科技業產生更全面的影響，因為關鍵在於 Meta 提供 Facebook 和 Instagram 等服務的訪問方式。

該案件源自義大利的一項審計法令，聲稱 Meta 用戶註冊可被視為應稅交易，因為這代表會員帳戶對用戶個人數據的非貨幣交換。

這項審計由義大利金融守護 (GdF) 警察局設計和實施，並由歐洲檢察官辦公室 (EPPO) 轉達。米蘭地方法官於今年稍早時啟動了刑事調查。

這促使 Meta 與義大利稅務機構之間展開初步評估，該階段將於今年結束。Meta 只能選擇付款，或者進入稅務訴訟。

根據直接了解內情事的消息人士說法，由於問題的敏感性，評估涉及義大利最高級別稅務官員。 其結果將決定刑事調查的進行方式。

Meta 表示，公司認真對待其納稅義務，繳納其經營所在國家所需的所有稅款，並將與義大利當局充分合作。

Meta 發言人表示：「我們強烈不同意向用戶登入線上平台應繳納增值稅的想法。」

義大利稅務警察和稅務機構計算出的模型顯示，2021 年 Meta 需要在該國繳納約 2.2 億歐元的銷售稅。自 2015 年以來，這個數字已滾動增至 8.7 億歐元。

稅務顧問 Sergio Sirabella 表示：「GdF 反對的主要原因，是社交會員資格雖然是免費的，但用戶也必須支付非金錢對價，即用戶同意 META 使用其個人數據。」

他補充說，如果 GdF 的方法能夠在「線上平台免費會員資格與從用戶收集的數據之間建立直接聯繫」，那麼它將會成功，「這樣做的後果將是，數位平台和科技巨頭的整體部門將不得不審查用戶如何訪問數據。」

Meta 辯護指出，其服務與可幫助廣告商瞄準消費者的數據訪問之間沒有直接聯繫。

知情人士表示，歐洲專利局正在等待義大利案件的結果，然後再決定是否在其他歐盟國家採取類似行動。