保瑞除息早盤火速填息 不敵賣壓盤中翻黑

生技股王保瑞 (6472-TW) 今 (6) 日除權息，每股配息 8 元、配股 3 元，除息參考價 837 元，早盤以 853 元開出、最高來到 861 元，上漲 24 元，迅速完成填息，不過盤中不敵賣壓，股價翻黑走弱。

保瑞去 (2022) 年稅後純益 13.92 億元，年增 85.65%，每股純益 18.52 元，總計配息 11 元，包括現金股利 8 元、股票股利 3 元，現金股利總計將發出 6.17 億元，今日除息後，預計 7 月 28 日發放現金股利。

展望後市，保瑞不再銷售低毛利產品，未來三季毛利率還有成長空間，且都會優於第一季，第二季毛利率更有望挑戰 45% 高標水準。

另外，CDMO 業務方面，今年 4 月與韓國生技大廠賽特瑞恩 (Celltrion) 集團旗下 Celltrion Asia Pacific Pte., Ltd 簽訂口服品牌藥的委託生產合作案，最快明年第二季完成申請產品藥證登記。

近期也與 Lundbeck Export A/S 簽訂策略合作協議，將取得 Lundbeck 旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等藥品的台灣市場經銷權，透過此次合作，保瑞也強化其在台灣中樞神經系統領域領先的產品組合。