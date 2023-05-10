保瑞旗下安成癌症用藥結束代理 4月營收降至9.12億元 累計仍創高

保瑞 (6472-TW) 今 (10) 日公告營收，由於旗下安成藥結束代理在美國市場的癌症用藥，導致 4 月營收降至 9.12 億元，月減 34.51%，不過仍年增 103.3%，創同期新高；前 4 月營收 57.76 億元，年增 268.4%，續站穩同期新高。

保瑞旗下安成藥代理的癌症用藥，過去在美國市場平均每月營收貢獻約 5 億元、稅後純益 2000 萬元，由於代理權至 3 月底結束，因此導致整體營收下滑。

儘管癌症用藥結束代理，不過安成藥旗下胃食道逆流用藥 Dexlansoprazole DR Capsule，從代理銷售轉為自行生產銷售，自有學名藥自 1 月下旬在美國上市以來，出貨價量皆優於預期、市佔穩定，加上該產品毛利較高且不用再支付代理銷售的權利金，集團今年毛利率有望跳增至 40-45%。

CDMO 業務方面，保瑞表示，目前全球代工 CDMO 業務亦表現穩定，持續在全球市場開發新客戶、新專案，益邦竹南廠本月更以極具效率的生產排程，支援安成藥旗下治療鉀缺乏症用藥 Potassium Chloride ER Tablets，且較原訂計畫提前半個月在美國上市。

展望今年，保瑞表示，由於去年下半年併入安成後，墊高營運基期，第四季年增幅會趨緩，不過胃食道逆流用藥自行銷售的毛利較高，全年淨利率仍有強勁表現。