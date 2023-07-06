聚恆下半年營運好轉 明年Q1送件申請上市櫃

太陽能廠聚恆 (4582-TW) 董事長兼總經理周恒豪表示，上半年因客戶需求趨緩，獲利較有壓力，預期下半年隨著案場陸續恢復動工，營運可望優於上半年，全年將維持獲利表現，且因關係人交易比重降低，明年第一季將送件申請上市櫃。

聚恆能源現階段資本額 6.66 億元，員工 180 人，去年營收突破 36 億元、創歷史新高，大亞 (1609-TW) 持股 24%，為單一法人最大股東，具有兩席董事席次，目前共有五大事業，包括太陽能案廠開發與 EPC、O&M、儲能、行銷代理、投資事業。

周恒豪指出，去年因原物料價格大漲，下游 EPC 業者營運壓力大，且影響延續至今年上半年，加上太陽光電事件，上半年整體案場建置較緩慢，不過，在手案場已陸續取得施工許可，將在下半年重啟動工，並恢復營收認列。

聚恆截至目前為止，工程實績超過 600 件，總裝置量達 350MW，預期今年底前可再增加數十個 MW，其中，台灣最大的七股志光一期漁電共生案場，去年已完工 85MW，相當於 260 座大安森林公園，減碳量超過 10 萬公噸。

另外，聚恆轉投資聚恆動能主要從事充電站業務，也正考慮發展光充儲，目前已取得台糖加油站標案，以及中華大學等 7 至 8 個開發據點。