保瑞本季毛利率挑戰45%高標 乾眼症藥明年Q2獲藥證回覆

保瑞 (6472-TW) 今 (17) 日舉行法說，由於不再銷售低毛利產品，未來三季毛利率還有成長空間，且都會優於第一季，第二季毛利率更有望挑戰 45% 高標水準。另外，旗下安成藥下一個明星產品乾眼症用藥，有機會明年第二季取得美國 FDA 藥證回覆。

外界聚焦安成藥銷售展望，副總經理陳世民表示，目前胃食道逆流學名藥仍占有領先地位，市占率約 40%，加上目前只有三家藥廠在銷售，包含原廠以及學名藥廠安成藥與漢達，價格未出現競爭。

此外，短期內不會有競爭對手會出現，預期未來三個月，安成藥的胃食道逆流學名藥有望維持銷售、獲利表現。

安成藥乾眼症用藥美國藥證進度方面，陳世民說，規劃今年 8 月會補件，預計審查時間約 6-8 個月，若一切順利，明年第二季中取得美國 FDA 藥證回覆，並成為下一個上市的明星產品。

CDMO 業務部份，保瑞今年 4 月與韓國生技大廠賽特瑞恩 (Celltrion) 集團旗下 Celltrion Asia Pacific Pte., Ltd 簽訂口服品牌藥的委託生產合作案，今年會先有產品技轉的營收，後續還要申請產品藥證登記，最快明年第二季完成後，營收貢獻進一步放大。

保瑞全年展望維持不變，今年營收年增 20-25%，毛利率 40-45%，平均每季營業費用 4.5-5 億元，其中第二季開始未銷售低毛利產品，毛利率有望高於高標。