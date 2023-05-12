保瑞Q1毛利率攀近8季新高 賺逾一股本 EPS 13.62元

保瑞 (6472-TW) 今 (12) 日公告財報，受惠兩大業務成長強勁，管理綜效提升，毛利率達 40.3%，為近 8 季以來新高，稅後純益倍增，達 10.39 億元，每股純益 13.62 元。

保瑞第一季營收 47.81 億元，季減 9.77%、年增 327.88%；毛利率 40.28%，季增 19.65 個百分點、年增 5.42 個百分點；營益率 32.37%，季增 19.95 個百分點、年增 9.85 個百分點；稅後純益 10.39 億元，季增 157.35%、年增 480.06%，每股純益 13.62 元。

CDMO 方面，旗下 7 個生產廠區，包含 5 個台灣廠區、1 座加拿大小分子製劑廠以及位於竹北大分子廠，各廠區業務都有成長，第一季營收貢獻 12.4 億元，年增逾 26%。

小分子製劑部分，除了去年新增的 17 個新客戶專案外，原有品牌客戶包括加拿大廠區的 GSK 和竹南廠區的 Amneal，出貨量均比去年同期有所增加。此外，去年通膨調價機制的提高也使得代工價格上升，進一步推動整體營收和獲利的增長。

在全球銷售業務方面，保瑞在去年併購安成藥業後，進軍全球最大的藥品消費市場美國，第一季的全球銷售業務營收達新台幣 35.4 億元，貢獻集團整體營收的約 74%。