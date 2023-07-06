〈紐約匯市〉Fed會議紀錄強化升息預期 美元指數小幅上揚

聯準會 (Fed)6 月會議紀錄強化了市場對 7 月再次升息的預期，美元指數周三(5 日) 小幅走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，至 103.35，為 6 月 30 日以來最高。

Fed 最新會議記錄顯示，上月幾乎所有官員都同意按兵不動，且大多預期未來還會進一步升息，此看法推高了美債殖利率，並激勵美元走強。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在 7 月會議結束後升息 1 碼的機率已來到 88.7%。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示，繼上月暫停升息後，若無意外，Fed 可能會在 7 月升息。市場將從本周五 (7 日) 的非農報告尋找任何就業市場疲軟的跡象。

Roach 指出，上月會議記錄顯示，美國實際就業成長可能遜於報告公布的水平。根據路透調查，周五公布的美國 6 月非農就業預估將新增 22.5 萬人，失業率料小幅下滑至 3.6%。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「整體經濟依舊穩健，但製造業處在這種令人沮喪的狀態已經有八個月，而且還在繼續，我們必須觀察這是否會導致 Fed 發出緊縮周期即將結束的訊號。」

歐元貶逾 0.2% 至 1.0854 美元。

美元兌日元匯價大致上和 10 年期美債殖利率走勢同步，微升 0.1% 至 144.55 日元。Fed 會議紀要出爐後，10 年期美債殖利率升至 3.9375%。

美國銀行駐東京首席外匯和利率策略師 Shusuke Yamada 指出，市場正在關注潛在干預風險，中期來看，日元將進一步走低。「我們認為，財務省在日元達到與去年相同水平時干預的可能性不高，若匯率變動不夠迅速，在貶破 150 大關之前，我們有可能根本不會看到當局進場干預。」

在數據顯示中國 6 月服務業活動增速創五個月來最低後，澳幣貶 0.5% 至 0.6654 美元，離岸人民幣也貶 0.5%，至 7.2609 人民幣兌 1 美元。

加幣跌逾 0.4%，至 1.3279 加元兌 1 美元，盤中一度貶至近三周低點。

截至台灣時間周四 (6 日) 約 6:00 價格: