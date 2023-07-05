藥華藥6月營收雙增 Q2、上半年同刷新猷

藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告營收，由於罕見血癌新藥 Ropeg 持續出貨，推升 6 月營收雙增，達 5.09 億元、第二季營收 12.64 億元、上半年 21.52 億元，三項營收均創新猷。

藥華藥 6 月營收 5.09 億元，月增 21.7%、年增 84.03%；第二季營收 12.64 億元，季增 42.34%、年增 29.24%；上半年營收 21.52 億元，年增 75.07%。公司表示，美國營運進入加速成長期，合併營收連續兩個月月增兩成以上，全年獲利可期。

執行長林國鐘強調，下半年有三個成長引擎，將帶動美國市場開始顯著成長，首先是美國 NCCN 治療指南將 Ropeg 升格為 2A「首選藥物」，提升醫生開立 Ropeg 意願；其次為全球最權威醫學期刊新英格蘭醫學期刊 (NEJM)，其刊登的論文研究顯示在低風險 PV 患者中，與放血和阿斯匹靈等標準療法相比，以 Ropeg 治療兩年更為有效。

最後一項成長引擎則是 2023 歐洲學血液年會 (EHA) 資料顯示，經由 Ropeg 長期治療 6 年以上，有高達 80% 以上的病患不必再放血，期望三項動能有利於下半年的用藥推廣，朝著全年獲利的目標前進。

藥華藥也將進行全通路行銷優化計畫，使用最先進因果 AI 技術 (Causal AI)，瞄準美國數千名潛在使用 Ropeg 的病患。此外，藥華藥創新研發中心 (PIRC) 也將積極尋找研發標的，加工早期有潛力的項目，未來以授權方式售出。