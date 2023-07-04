盤後速報 - 漢翔(2634)下週(7月11日)除息1.08元，預估參考價60.22元

漢翔(2634-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.08元。

以今日(7月4日)收盤價61.30元計算，預估參考價為60.22元，息值合計為1.08元，股息殖利率1.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

漢翔(2634-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售。協助國內航空工業建立中心衛星體系與制度。提供對航空工業系統之規劃、製造、整合、發展及管理之技術服務。近5日股價上漲1.15%，台灣加權指數上漲0.15%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/11 61.30 1.08 1.76% 0.0
2022/07/12 34.35 0.35 1.02% 0.0
2021/09/03 28.9 0.2 0.69% 0.0
2020/07/09 29.75 1.19 4.0% 0.0
2019/07/09 34.4 1.34 3.9% 0.0

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