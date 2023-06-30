【新台股龍捲風】 2隻老虎中的虎門科漲停後再飆，大隻佬緯創續大漲，接下來CoWos也來！

VIX+0.82%，美道瓊漲，科技股震，主因如我們預告銀行股通過壓力測試，銀行股漲，道瓊漲，而眾所矚目的美光卻開高走低，科技股指數震盪。市場比較沒注意到的是，羅素 2000(小型股) 大漲 1.23%，對應到台股的是加權指數續震 (日 kd 死亡交叉)，中小型個股【異軍突起】(otc 日 kd 死亡交叉)，待加權指數日 KD 低檔黃金交叉，短線上漲就會較顯，但值得注意的是，月 kd 黃金交叉且站上 80 軸，有機會挑戰歷史高 18619？進出訊息貼在 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

早盤 line@及 telegram 和 fb 文章題示: 自營商昨日現貨市場瘋狂大買

除了 ETF 外，還買長榮海運 (2603-TW)，緯創 (3231-TW)，收盤長榮漲停，緯創續大漲，這種突發性的新聞或是籌碼的變化，錄節目時，不見得知道，所以要透過文章傳遞，所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/39G6PT96vJ8

先前提到的權值股: ai 硬體的廣達 (2382-TW)(AI + 車電 + 雲端題材) 準備再過高？，緯創 (3231-TW) 月線守住再過高，勤誠 (8210-TW) 投信昨再度進場，股價過高 (停利要設好)，散熱的奇鋐 (3017-TW) 漲停過高，雙鴻 (3324-TW) 震盪就可留意，ai 軟體: 虎門科 (6791-TW) 連漲 2 根，留意延續性及擴散性，而 TESLA 上攻，可留意貿聯 (3665-TW) 健和興 (3003-TW)

美國總統拜登 6 月 26 日宣布，將斥資超過 420 億美元（約新台幣 1.3 兆元）的聯邦資金，打造高速網路，助全美 850 萬個家庭和企業連上網路。目標是在 2030 年前，能提供可靠的寬頻網路，確保即使是全美最偏遠的地區，也能享受數位時代的經濟利益。換句話說，也就是讓所有美國民眾都能高速上網，今華星光 (4979-TW) 持續上漲過高，正文 (4906-TW) 宇智 (6470-TW) 星通 (3025-TW) 合勤控 (3704-TW) 大漲，仲琦 (2419-TW) 前鼎 (4908-TW) 中磊 (5388-TW) 上詮 (3363-TW) 震盪，就可留意

而 7/26 漢光演習首度桃機操演，軍工股漢翔 (2634-TW) 月線有守，受惠軍用「勇鷹號」高教機 2023 年起進入交機高峰為指標股，相關概念股寶一 (8222-TW)，雷虎 (8033-TW) 精鋼 (1584-TW) 晟田 (4541-TW) 駐龍 (4572-TW) 長榮航太 (2645-TW) 全訊 (5222-TW) 震盪就可留意

CoWoS 概念股震盪後又來，主因原因：

這個晶圓級系統集成平台提供範圍廣泛的中介層尺寸、HBM 立方體數量和封裝尺寸。 它可以實現大於 2 倍光罩尺寸（或約 1,700 平方毫米）的中介層，將領先的 SoC 晶片與四個以上的 HBM2/HBM2E 立方體集成在一起。簡單來說，CoWoS 是一種先進的封測技術，能夠直接整合 CPU 與 DRAM 晶片在同一個製程上，而且隨著製程演進，能夠讓整個晶片的線路間距不斷地倍數縮小。

AI 伺服器訂單三級跳，台積電先進 CoWoS 封裝產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家先前表示，去年起，CoWoS 需求幾乎是雙倍成長，明年需求持續強勁。隨 Google TPU、輝達 GPU 及超微 MI300 全數導入生成式 AI，台積電 AIGC 訂單大量湧入，帶動 CoWoS 擴產需求。

外資預期，台積電 CoWoS 年化產能將從 2022 年底 7～8 萬片晶圓，增至 2023 年底 14～15 萬片晶圓，隨產能持續擴充，預估 2024 年底將挑戰 20 萬片產能。

CoWoS 概念股

包括濕製程設備的弘塑 (3131-TW) 投信近期調整，股價出現震盪，但也在歷史高附近

辛耘 (3583-TW) 回測月線，補量上攻

晶圓級點膠機台的萬潤 (6187-TW) 打底完成後快速飆升，近期回測月線後，一根長紅又出現轉折

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