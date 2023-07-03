高盛：上半年豪勇七蛟龍領軍 下半年看誰再領風騷

美股下半年以國慶假期縮短的一周拉開帷幕，雖然就業數據將在周五 (7 日) 公布。特斯拉 (TSLA-US) 周日 (2 日) 公布的樂觀銷售數據可能已經點燃了科技業的火花。

「科技還能跟上嗎？」對於許多人來說，這是一個大哉問，因為科技業幫助標普 500 指數創下 2019 年以來最佳上半年表現。從積極面來看，歷史證明，上半年表現良好會給下半年帶來示範效果，但也有人擔心投資人過度興奮可能會招致反效果。

因此展望未來，一個明顯的問題自然是如何找到表現優異的公司，比如上半年領漲的所謂「豪勇七蛟龍」：亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Meta (META-US)、特斯拉和 Nvidia (NVDA-US)。

高盛首席美股策略師柯斯汀 (David Kostin) 領導的團隊提出一些正反代表個股，特斯拉就是其中之一。

為了尋找新指標股，高盛對其「10 法則」股票篩選進行了精進，這種方法確定 2021 年至 2025 年已實現和未來銷售成長超過 10% 的公司。高盛指出，強勁的銷售成長一直是貫穿每個公司的共同主線。自 2010 年以來， 除了 2022 年外，每家企業的銷售額增速均高於大盤指數。

柯斯汀指出，「美股最大的科技股清楚地顯示，找到能夠在初創階段實現持續 10% 以上銷售額成長的公司可以為投資人帶來回報。快速而持續的銷售成長是當今最大個股在指數排名上升時的一個共同屬性。」

大約有 20 支個股符合這項標準，其中包括表現出色的大型科技公司之一特斯拉；Salesforce (CRM-US) 也一直在榜上。榜單前 10 名分別是：Enphase Energy (ENPH-US)、特斯拉、SolarEdge (SEDG-US)、Palo Alto Networks (PANW-US)、ServiceNow (NOW-US)、Paycom Software (PAYC-US)、Fortinet (FTNT-US)、DexCom (DXCM-US) 和 Insulet (PODD-US)。

高盛還推出以淨利成長為標準的股票篩選器。2021 年至 2025 年期間，這些公司的年淨利成長率必須超過 10%。目前有 18 家公司符合這項標準，並且其交易價格低於標普指數的本益比和平均溢價。

其中前 10 大個股分別是：Baker Hughes (BKR-US)、Match Group (MTCH-US)、Insulet、Aptiv、Bookings Holdings (BKNG-US)、ServiceNow、Schlumberger (SLB-US)、Chipotle (CMG-US)、Paycom 和 Halliburton (HAL-US)。

兩份名單上有 8 家公司重疊：Paycom、Fortinet、Insulet、Salesforce、Intuit、Cadence Design Systems (CDNS-US) 和 Aptiv。