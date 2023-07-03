元大ESG配息ETN新兵掛牌 平均現金殖利率達8.7%

高股息一向是投資人的主要選股方向，為因應此需求加上 ESG 的長期趨勢，元大 ESG 配息 ETN(020038-TW) 今 (3) 日掛牌上市交易，元大證指出，發行價格為每股 5 元，等於一張僅需約 5000 元，今年平均現金殖利率達 8.7%，成為小資族的新投資選項。

元大證說明，「元大 ESG 配息 N」的成分股今年配息政策皆已揭曉，其中權重最高的聯發科 (2454-TW)、中信金 (2891-TW) 等標的，分別享有 9.68%、4.02% 的現金股利率，前十大成分股的現金股利率從 3.11-45.16% 不等，加權平均值達 8.70%。

而元大 ESG 配息 N 設定在每年 12 月第 3 個營業日除息，將過去一年累積的息值配發 ETN 投資人，配息金額計算期間為前一年度的 11 月至該年度的 10 月 (第一年計算期間起始日為 ETN 發行日)，若每單位配息金額低於 0.1 元，息值將累積至次年配發。

除了最新發行的元大 ESG 配息 N 外，元大證另有一擋連結同一指數的元大 ESG 高股息 N(020029-TW)，兩檔商品連結相同標的與成分股，差別在息值是直接配發，或是累積在淨值中再投資。

元大證進一步說明，元大 ESG 配息 N 的息值直接再投資所有成分股，可享受複利效果和省稅優勢。

透過 ETN 的布局，一般投資人可解決資金較少，無法同時購買多檔股票，或是沒有時間追蹤、研究數百間上市公司的股利政策的困擾，透過指數的選股策略及追蹤標的指數報酬，將資金投資於券商精心挑選的 20 檔 ESG 高股息公司，並達分散風險的效果。

惟投資人需留意，ETN 設有到期日及提前到期的機制。