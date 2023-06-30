〈台積電ESG〉去年全球員工薪酬中位數206萬元 較前一年增加27萬元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) (TSM-US) 今 (30) 日公布永續報告書，揭露去年全球員工總體薪酬中位數，約為新台幣 233 萬元，較前一年的 206 萬元增加 27 萬元、相當於成長約 13.1%，總裁魏哲家薪酬是中位數的 276 倍，前一年則是 194 倍。

台積電公布 111 年度永續報告書，台積電指出，2022 年半導體產業持續蓬勃發展，為因應全球客戶需求，公司在台灣、美國、大陸、日本等地擴大投資，持續投入先進技術研發、擴建產能，除強化本土人才招募與培育，並前進日本、東南亞與歐洲等地徵才，共招募 1 萬 2442 位新進員工， 新增 7817 個優質工作機會。

台積電表示，整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。以台灣廠區及子公司采鈺新進碩士畢業工程師為例，去年度平均整體薪酬高於新台幣 200 萬元；直接員工去年平均整體薪酬高於新台幣 100 萬元，每月平均收入約當為台灣基本工資的 4 倍。

台積電指出，與前一年相較，去年台灣廠區全時員工人數、薪資平均數、薪資中位數均同步成長。除了現金相關獎酬，去年起台積及其 100% 持股的子公司所有正職員工，皆可參與「全球員工購股計畫」，由台積電提供 15% 購股補助，鼓勵同仁購買公司股票，全球共 70% 同仁參與計畫。

隨著近年營運屢創佳績，台積電 2018 年至 2022 年每年員工整體薪資福利費用總額，由約新台幣 1082 億元增至約新台幣 2395 億元，而同一期間年度人均薪資福利費用，則由新台幣 221 萬元增至新台幣 325 萬元。

為確保健康的人才移動及長期的成長需求，台積電確信員工離職率應維持在 5-10% 健康範圍，去年離職率為 6.7%，較前一年下滑 0.1 個百分點，新進員工離職率為 15%，較前一年下滑 2.6 個百分點，顯示去年施行的新人關懷措施，如 WeCare Survey、新人適應訓練等，有助留任同仁。

