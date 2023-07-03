看好電動車為台灣下個兆元產業！裕電俥電建置百個中油機車充電站

裕隆集團旗下充電整合營運龍頭裕電俥電看好電動運具將成為台灣下一個兆元產業，充電站、充電樁需求高速成長，今 (3) 日宣布完成中油機車充電站百站的系統建置，取得機車充電站市占逾 95% 的成績。

裕電俥電日前宣告，今年將建置達 4000 個充電樁的營運目標，此次再完成中油機車充電站百站的系統建置，取得機車充電站市占逾 95% 成績。

為達 2040 年 100% 新售機車電動化目標，中油自 2018 年起陸續投入電動機車充電設施布建工作，完成設置換電站 900 站和充電站 100 站共 1000 個站點，其中，100 站充電站的建置與系統開發合作由裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電取得。

裕電俥電自去年展開前後端及場域端整合作業，包括電動二輪充電樁控制程式開發、充電主系統開發中油 Pay 串接、充電資訊管理後台開發及站點監控與客戶服務、充電樁域設備維護保養等，6 月 15 日正式上線收費。

除了為中油建置 100 個機車充電站，裕電俥電在機車充電站的建置也已為中華 (2204-TW)emoving 建置 126 站、314 槍，在機車充電站市場占比達 95% 以上。

裕電俥電表示，機車充電站的建置因充電式與換電式電動機車比例懸殊，雖掌握市占，可為機車充電場域進行完整技術整合規劃，未來仍會隨品牌銷售電動機車台數調整機車充電站建置，並已開始進行充電漫遊平台整合，目標在解決電動車主須下載不同 APP，尋找充電站的痛點。

此外， 裕電俥電以充電整合營運商角色，已陸續成為新加坡充電聯盟、高雄智慧城市夥伴，提供新加坡政府公共電動汽車充電站建置標案的技術服務，預計建置 1 萬 2000 支充電樁，截至 4 月止已完成 6 站、23 樁，今年目標完成 150 樁。

中油機車充電站提供符合國家標準的充電式電動車款進行充電，適用的車款包括中華 iE125，光陽 Kymco 的 i-One、S6Rex、S7Rex、S6 Pro、S7 Pro，但自行拼組裝或中國水貨車款則不適用，上線後的充電服務費率為每分鐘 3 元，比照 emoving 充電收費，皆須以手機「中油 Pay」APP 付費。