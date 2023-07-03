半導體設備動能強 迅得第二季營收16.21億元創新高

半導體及 PCB 設備廠迅得 (6438-TW) 去 (2022) 年營收獲利雙雙改寫新高，延續此動能，看好直至今年第三季接單依然強勁，迅得今 (3) 日公布 6 月營收爲 5.35 億元，累計 2023 年第二季營收 16.21 億元創新高，季增 3.35%，年增 12.02%。

先前迅得歷史單季營收新高爲去年旺季的第三季 16.04 億元。

迅得 2023 年 6 月營收 5.35 億元，月增 4.44%，年減 5.57%，第二季營收 16.21 億元創新高，季增 3.35%，年增 12.02%，累計 2023 年 1-6 月營收爲 31.9 億元，年增 18.72%，預估第三季也有如第二季營收表現。

屬台積電 (2330-TW) 供應商的迅得，預估今年資本支出大幅成長 1 倍到 20 億元，迅得投資設立桃園中壢新廠，主要爲生產並供應半導體製程的搬運及倉儲設備，將在本月正式動土。

迅得 2023 年第一季營收 15.68 億元，稅後純益 1.89 億元，季增 61.54%，年增 22.72%，每股純益達 2.64 元，改寫同期新高。

目前迅得在手訂單逾 30 億元，預期今年營收可達雙位數成長再創新高，具備賺逾 1 個股本的實力。

同時，迅得今年將再進行投資 20 億元興建中壢新廠。依迅得目前手中訂單研判，2023 年前三季的營收都能達 15-16 億元。

迅得預估今年資本支出大幅成長 1 倍到 20 億元，迅得投資設立桃園中壢新廠，主要爲生產並供應半導體製程的搬運及倉儲設備。