旅遊業新兵報到！旅天下補辦公發生效 Q3興櫃

雄獅 (2731-TW) 轉投資旅行社業者旅天下今 (11) 日宣布，向櫃買中心申報補辦公開發行正式生效，股票代號為 6961，預計第三季興櫃掛牌，成為疫後首間掛牌的旅行社，展望今年，旅天下總經理李嘉寅指出，目標通路加盟商可增至 50 間，明年產品加盟商將達百間規模，拚今年營收規模回到疫情前水準。

李嘉寅表示，自 2015 年成立後即以掛牌為目標，持續以「通路」和「產品」同業加盟，擴大經營規模，迄今已有 32 間通路加盟商、45 間產品加盟商，據點遍及全台，不僅藉此強化產品深度和廣度，更達資源共享目的，攜手同業共創產業共好。

旅天下強調，將加強與廉航和外籍航空合作，提供市場具差異性、獨特性和競爭力旅遊商品。

例如，看好國人對日本旅遊喜愛，旅天下獨家攜手台灣虎航推出台北 - 花卷包機旅遊商品，5 月 10 日起復航，初期每周 2 班次來回，由於疫情前平均載客率皆有 8 成以上，相當受到國人青睞，除重啟包機，未來不排除增加包機頻率。

而台北 - 函館獨家包機將於 5 月 14 日復航，並推出市場少見的北海道 6 日旅遊商品。

除了利用包機策略獨家飛航多個亞洲航點，包括日本仙台、花卷、北海道、名古屋，以及韓國、東南亞等熱門旅遊目的地，使整體包機能量更勝以往，旅天下指出，歐洲長程線佔比也有明顯提升，加上投資「金牪」品牌經營餐廳與伴手禮等，今年拚營收規模恢復到疫情前水準。